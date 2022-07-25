الدفاع المدني: خمسة جرحى جراء حادث سير على طريق عام مجدل عنجر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 25 2022 - 01:18

الدفاع المدني: خمسة جرحى جراء حادث سير على طريق عام مجدل عنجر

منذ 2 ساعة 24 July، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة