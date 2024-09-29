وزير الخارجية الإيراني: لا مستقبل للكيان الصهيوني في المنطقة وجرائمه بغزة ثم بلبنان لن تجعله ينعم بالهدوء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 09:16

وزير الخارجية الإيراني: لا مستقبل للكيان الصهيوني في المنطقة وجرائمه بغزة ثم بلبنان لن تجعله ينعم بالهدوء

منذ 1 ساعة 29 September، 2024
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