مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا معسكر أوفيك ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 29 2024 - 10:50

مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا معسكر أوفيك ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏

منذ 59 mins 29 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة