الجيش اللبناني: نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 10:50

الجيش اللبناني: نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي

منذ 39 mins 29 September، 2024
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