حزب الكرامة المصري: السيد نصر الله رحل مرفوع الرأس وسلاحه مشهّر في وجه أعدائه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 09:16
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حزب الله: حقق السيد حسن نصر الله أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة شهيدًا على طريق القدس وفلسطين
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز:باستشهاد السيد نصر الله تحسرت القلوب على القائد الذي أعطى العرب درس البطولة والإقدام
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: رحل الرمز ووُلدت الأسطورة وتستمرّ المقاومة
الرئيس ميشال عون: يفقد لبنان قائدا مميزا وصادقا قاد المقاومة على دروب النصر والتحرير فكان أمينا لوعده وفيا لشعبه
الحزب التقدمي الاشتراكي: نتقدم بخالص التعازي باستشهاد السيد نصر الله ورفاقه بجريمة اغتيال آثمة مدانة ارتكبها العدو
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: طريق الشهيد السيد نصر الله سيظل أكثر ألقا وقوة
اللواء باقري: مصير المنطقة سترسمه الإرادة الفولاذية للمقاومة اللبنانية بمؤازرة مجاهدي الأمة في المستقبل القريب
الإمام الخامنئي يعلن حدادا عاما على استشهاد الأمين العام السيد حسن نصر الله لـ5 أيام في أنحاء الجمهورية الإسلامية
الرئيس بري ينعى السيد نصر الله: أكتب إليك وتخنقني العبرة وأنا الذي مسني الشوق لرؤيتك ومنعني لهيب النار من لقائك
الرئيس بري ينعى السيد نصر الله: أكتب إليك في وداعك وتتوه الكلمات وأنا الذي كسرني الرحيل بشهادتك
القسام: يسجل للشهيد القائد السيد حسن نصر الله موقفه التاريخي خلال "طوفان الأقصى" أقدس وأشرف المعارك
الرئيس نجيب ميقاتي : يكون يوم تشييع الشهيد الكبير يوم توقف عن العمل في جميع الادارات العامة والبلديات والمؤسسات
حركة فتح تنعى الأمين العام لحزب الله: هذه الجريمة الدمويّة لن تزيد لبنان الشقيق إلا منعةً وصمودا ونقف الى جانبه
قاليباف : السيد نصرالله حقق في حياته الزاخرة والمباركة إنجازات عديدة في دفع العدو الصهيوني وتوفير الأمن لشعب لبنان
سرايا القدس : فإننا نبارك لسماحته رحمه الله ولأسرته وأبناء الشعب اللبناني الشقيق المقاوم
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ينعى السيد نصر الله: نتوجه بأحر التعازي الى اسرته الكريمة والى اخوتنا في حزب الله
السيد الحوثي :السيد نصر الله كان نجما مضيئا في سماء المجاهدين وقائدا عظيما كبيرا وموفقا ومجسدا لقيم الإسلام
القوات المسلحة اليمنية :مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة
المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1 دفاعا عن لبنان وردا على استباحة العدو للمدن والقرى
المقاومة الإسلامية: قصف مجاهدونا مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء ام الرشراش "ايلات" بواسطة الطيران المسير
حزب الكرامة المصري: السيد نصر الله رحل مرفوع الرأس وسلاحه مشهّر في وجه أعدائه
منذ 1 ساعة
29 September، 2024
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