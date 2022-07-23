معرض سورية الدولي للبترول.. اجتراح الحلول في زمن الحصار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2022 - 19:34

معرض سورية الدولي للبترول.. اجتراح الحلول في زمن الحصار

منذ 1 ساعة 23 July، 2022
تقارير مصورة - سورية - عربي وإقليمي

معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة اجتراح للحلول في زمن الحصار.

المصدر: قناة المنار

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