الحاج حسن: من غير المسموح للإسرائيلي أن يعتدي على حدودنا البحرية او أن يفرض شروطه في ترسيم الحدود وهذا الموضوع مسؤولية وطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2022 - 14:30
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الحاج حسن: من غير المسموح للإسرائيلي أن يعتدي على حدودنا البحرية او أن يفرض شروطه في ترسيم الحدود وهذا الموضوع مسؤولية وطنية
منذ 40 mins
23 July، 2022
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