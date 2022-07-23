الحاج حسن: من غير المسموح للإسرائيلي أن يعتدي على حدودنا البحرية او أن يفرض شروطه في ترسيم الحدود وهذا الموضوع مسؤولية وطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2022 - 14:30

الحاج حسن: من غير المسموح للإسرائيلي أن يعتدي على حدودنا البحرية او أن يفرض شروطه في ترسيم الحدود وهذا الموضوع مسؤولية وطنية

منذ 40 mins 23 July، 2022
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