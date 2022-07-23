النائب الحاج حسن: من غير مسموح للأميركي ان يمنع اللبنانيين من استخراج غازهم ونفطهم وبيعه والاستفادة من الأموال – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2022 - 14:30

النائب الحاج حسن: من غير مسموح للأميركي ان يمنع اللبنانيين من استخراج غازهم ونفطهم وبيعه والاستفادة من الأموال

منذ 41 mins 23 July، 2022
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