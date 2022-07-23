استهداف معسكر تتمركز فيه قوات تركية شرقي الموصل في شمال العراق بمجموعة من الصواريخ وفصيل عراقي مسلح يتبنى الهجوم

استهدف مساء يوم الجمعة معسكر زليكان في بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى شرقي الموصل بمجموعة من الصواريخ، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وأكد مسؤول محلي بمحافظة دهوك يوم الجمعة، بسقوط صاروخ واحد فقط على قاعدة تركية عسكرية تركية.

وقال مدير ناحية زليكان محمد أمين إن معسكر زليكان تعرض لقصف صاروخي.

وأضاف أن صاروخا واحدا فقط وقع خارج المعسكر، لافتا على عدم وقوع إصابات جراء القصف.

وأوضح أنه القوات الأمنية تمكنت من ضبط منصة إطلاق وعليها صاروخين لم يطلقا بعد بمحاذاة حي التحرير شرقي المدينة.

وفي وقت سابق، تعرضت قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين صباح الجمعة، لم يوقع ضحايا، كما أفاد مصدر محلي لوكالة “فرانس برس”.

وقال مدير ناحية بامرني في إقليم كردستان، ميران إسماعيل، “هاجمت طائرتان مسيرتان صباح الجمعة قاعدة عسكرية تركية في ناحية بامرني وتم إسقاطهما دون حدوث خسائر”.

وتقيم تركيا نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية في شمال العراق بالقرب من حدودها حيث تطارد منذ أكثر من 25 عاما مقاتلي “حزب العمال الكردستاني”.

ويأتي الهجوم عقب تعرض منتجع سياحي في قضاء زاخو في الإقليم لقصف مدفعي حمّلت بغداد الجيش التركي مسؤوليته، وأدى الى مقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 23 آخرين بجروح.

واستدعت بغداد على إثره القائم بأعمالها من أنقرة، وطالبت بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.

من جانبها، نفت تركيا مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت الخارجية إن “مثل هذه الهجمات” تقوم بتنفيذها “منظمات إرهابية”، داعية العراق “ألا يقوم بإعلانات تحت تأثير البروباغندا الإرهابية”.



فصيل عراقي مسلح يتبنى استهداف قاعدة تركية شمال العراق

وتبنى فصيل عراقي مسلح يوم الجمعة عملية استهداف معسكر زيلكان شمالي محافظة نينوى شرقي الموصل شمال العراق.

وذكر الفصيل الذي يطلق على نفسه “المقاومة الإسلامية – لواء أحرار العراق” في بيان أن العملية جاءت “ثأرا لشهدائنا الذين مستهم صواريخ غدر الاحتلال التركي في محافظة دهوك”.

وأضاف البيان “نتبنى استهداف قاعدة الاحتلال التركي في زيلكان برشقة صواريخ نوع غراد 122 ملم أصابت عمق القاعدة وهذه ما هي إلا بداية”.

وأكد مسؤول محلي بمحافظة دهوك يوم الجمعة، بسقوط صاروخ واحد فقط على قاعدة تركية عسكرية تركية.

وقال مدير ناحية زليكان محمد أمين إن معسكر زليكان تعرض لقصف صاروخي.

وأضاف أن صاروخا واحدا فقط وقع خارج المعسكر، لافتا على عدم وقوع إصابات جراء القصف.

وأوضح أنه القوات الأمنية تمكنت من ضبط منصة إطلاق وعليها صاروخين لم يطلقا بعد بمحاذاة حي التحرير شرقي المدينة.

المصدر: روسيا اليوم