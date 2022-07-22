الاعلاميون من رأس الناقورة: ثروتنا خط أحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2022 - 22:50

الاعلاميون من رأس الناقورة: ثروتنا خط أحمر

منذ 2 ساعة 22 July، 2022
تقارير مصورة - لبنان

ثروتُنا خطٌ احمر .. فعاليةٌ اعلاميةٌ عندَ اخرِ نقطةٍ حدودية.

المصدر: قناة المنار

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