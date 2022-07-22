أبو شقرا لموقع المنار : نأمل ان لا ينعكس الخلاف بين مصرف لبنان والقضاء على الموطن اللبناني

تمنى ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا “أن لا ينعكس الخلاف الحاصل بين القضاء ومصرف لبنان على المواطن اللبناني، خاصة ان لبنان في موسم اصطياف ومن غير المقبول ان نضع العصي بالدواليب وان تفقد مادة البنزين”.

وقال في تصريح لموقع المنار “اجرينا عدة اتصالات من اليوم الأول لإضراب موظفي مصرف لبنان منها مع وزير الطاقة وليد فياض وتجمع شركات النفط ووجدنا تعاونا في الموضوع ونتمنى ان نخرج من الأزمة يوم الإثنين المقبل”.

وتابع”بعض شركات النفط سلمت المواد بكميات خفيفة والبعض الآخر سلم كميات مقبولة، ونحن بدورنا كموزعين نقوم بتسليم كل المحطات على كل الأراضي اللبنانية”.

المصدر: موقع المنار