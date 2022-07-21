دوكان للرؤساءِ الثلاثة: هذه شروطُ مليارات صندوق النقد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2022 - 22:00

دوكان للرؤساءِ الثلاثة: هذه شروطُ مليارات صندوق النقد

منذ 25 mins 21 July، 2022
تقارير مصورة - لبنان

دوكان للرؤساء الثلاثة : اقروا القوانين الاصلاحية قبل شهر تشرين الثاني .

المصدر: قناة المنار

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