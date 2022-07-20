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July 20 2022 - 13:04

انطلاق فعاليات مهرجان القلعة والوادي في حمص

منذ 2 ساعة 20 July، 2022
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تقارير مصورة - سورية - عربي وإقليمي

في حمص السورية، انطلاق فعالياتُ مهرجان القلعة والوادي في منطقة وادي النضارى.

المصدر: قناة المنار

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