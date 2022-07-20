انطلاق فعاليات مهرجان القلعة والوادي في حمص – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2022 - 13:04
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انطلاق فعاليات مهرجان القلعة والوادي في حمص
منذ 2 ساعة
20 July، 2022
تقارير مصورة
-
سورية
-
عربي وإقليمي
في حمص السورية، انطلاق فعالياتُ مهرجان القلعة والوادي في منطقة وادي النضارى.
المصدر:
قناة المنار
حمص
مهرجان القلعة والوادي
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