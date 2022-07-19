شركة النفط الوطنية الإيرانية وغازبروم الروسية توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار

وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وشركة غازبروم الروسية مذكرة تفاهم تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار، وصفها مدير شركة النفط الإيرانية محسن خوجاستيمهر بأنها “أكبر صفقة استثمار أجنبي في إيران في تاريخ صناعتها النفطية، وهي تشمل تطوير ثلاثة حقول غاز إيرانية و6 حقول نفطية”.

وتم التوقيع على الوثيقة من قبل خوجاستيمهر وفيتالي ماركيلوف، نائب رئيس لجنة إدارة غازبروم. وتضمنت المذكرة وفقاً لوكالة “شانا” الإيرانية تطوير حقلي غاز كيش وبارس الشمالية، وتعزيز الضغط في حقل بارس الجنوبي، وتطوير 6 حقول نفط، وتبادل الغاز والمنتجات واستكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز، وغيرها من نقاط التعاون العلمي والتكنولوجي.

ووفقاً للوكالة وضعت العلاقات بين إيران وروسيا على مسار جديد بدعم من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويريد البلدان توسيع العلاقات على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية.

المصدر: مواقع