الإمام الخامنئي: يجب حل قضايا سوريا بالمفاوضات وعلى إيران وتركيا وسوريا وروسيا إنهاء هذه القضية بالحوار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2022 - 13:42

الإمام الخامنئي: يجب حل قضايا سوريا بالمفاوضات وعلى إيران وتركيا وسوريا وروسيا إنهاء هذه القضية بالحوار

منذ 26 mins 19 July، 2022
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