الوزير بيرم للمنار: النقاش في اجتماع السراي كان حول مسار سريع إغاثي ومسار طويل الامد

عُقد في السراي الحكومي اجتماعٌ وزاريٌ برئاسةِ رئيسِ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وتم خلال الاجتماع الإتفاقُ على مساواةِ جميعِ العاملين في المرافقِ العموميةِ والحفاظُ على سيرِ المرافقِ العامة، وصرف مساعدةٍ إجتماعيةٍ توازي راتبًا كاملًا إعتبارًا من شهرِ تمّوزَ وربطُ زيادةِ بدلِ النقلِ والمساعدةِ الاجتماعيةِ بالحضورِ إلى العملِ يومينِ في الأسبوع على الأقل.

وقال وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم للمنار ان الاجتماع في السراي ضم نصف مجلس الوزراء تقريبا لافتا ان الموظف صاحب حق وفي حالة يرثى لها وهذه مسالة لا تُترك. واشار ان النقاش كان واضحا اننا امام مازق كبير جدا في مالية الدولة وحوّلنا النقاش الى مسارين: مسار سريع إغاثي ومسار طويل الامد مرتبط بالموازنة. اضاف بيرم: اكدنا ان اي حل لا يكون ارتجاليا واهمية المساواة ووحدة المعايير في القطاع العام. واعتبر ان الواقع يبدأ بالتغير مع اقرار الموازنة وهناك واردات مهمة جدا في الموازنة سيتم تحويلها الى مشروع قانون في الهيئة العامة لمجلس النواب. واشار الى عطاء مساعدة بقيمة راتب إعتبارا من شهر تمّوز وبدل نقل 95 الف يوميا مع الحضور يومين على الاقل في الاسبوع وهذا حل آني.