نقيب الصيادلة في لبنان لموقع المنار: هناك أدوية مهربة مزورة تباع في الدكاكين وعلى وسائل التواصل! – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2022 - 15:06

نقيب الصيادلة في لبنان لموقع المنار: هناك أدوية مهربة مزورة تباع في الدكاكين وعلى وسائل التواصل!

منذ 1 ساعة 16 July، 2022
جو سلوم
خاص - لبنان
محمد علوش

قال نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلّوم في تصريح لموقع المنار إن”هناك أدوية مهربة مزورة تباع في الدكاكين ومحلات الألبسة وعلى وسائل التواصل بشكل علني”، معتبراً أن هذا الأمر بغاية الخطورة لأن هناك مشكلة بالجودة والنوعية وطريقة الحفظ والوصفة الطبية”.
واعتبر سلوم ان”هذه الأدوية تدخل الى لبنان دون حسيب أو رقيب والغاية منها التجارة ومنها ما هو منتهي الصلاحية ويعاد تغليفه من جديد، ومنها يتم حفظها بشكل خاطئ أو بدون معايير صحية”.
ولفت الى أن”الدواء التركي يغزو الأسواق اللبنانية اليوم، ودعا الجهات الأمنية والقضائية للتحرك للحد من هذا الظاهرة الخطرة والمرفوضة”.
وطالب سلوم بتوفير الدعم المادي اللازم لوزارة الصحّة بهدف تأمين الأدوية بخاصة الأدوية السرطانيّة التي لا تحتمل أي تأجيل”.

المصدر: موقع المنار

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