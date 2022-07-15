رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 15 2022 - 23:22

رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن

منذ 1 ساعة 15 July، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة