انهيار التجارة الخارجية لكوريا الشمالية

انخفض حجم التبادل التجاري لكوريا الشمالية مع الدول الأخرى في عام 2021 بمعدل 17.3% عن عام 2020 ليصل إلى 713 مليون دولار (نحو 935 مليار وون). ووفقاً للتقرير الصادر تحت عنوان “الوضع الحالي للتبادل التجاري لكوريا الشمالية 2021” والذي أصدرته الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار “كوترا”، سجلت صادرات كوريا الشمالية العام الماضي 81.96 مليون دولار، بتراجع قدره 8.2% عن العام الذي سبقه، وانخفضت وارداتها بنسبة 18.4% إلى 631.37 مليون دولار.

وتعتبر الصين وفيتنام والهند وتايلاند وهونغ كونغ أكبر 5 شركاء تجاريين لكوريا الشمالية. ومن الملاحظ أن هونغ كونغ وبنغلاديش وإثيوبيا أدرجت حديثا ضمن المراتب العشر الأكثر حجما للتبادل التجاري مع كوريا الشمالية.

لكن حجم التبادل التجاري لكوريا الشمالية مع 8 دول ضمن المراتب العشر الأكثر حجما للتبادل التجاري، باستثناء الصين وفيتنام، وصل إلى 1.6% فقط، وهو رقم متواضع للغاية.

وتم تصدير الحديد والصلب، الذي يعد أكبر الصادرات لكوريا الشمالية، بمقدار 28 مليون دولار تقريبا في العام الماضي، بزيادة قدرها 109.7% عن العام الذي سبقه. وتم تصنيف الوقود المعدني والزيوت المعدنية والساعات وقطع الغيار ضمن المراتب العليا لقائمة أكثر الصادرات.

المصدر: روسيا اليوم