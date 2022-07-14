لابيد في ختام لقائه مع بايدن: تحدثنا حول السعودية وضرورة تشكيل تحالف من “الدول المعتدلة” لمواجهة إيران، وتحدثنا عن “التهديد الإيراني” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2022 - 14:48

لابيد في ختام لقائه مع بايدن: تحدثنا حول السعودية وضرورة تشكيل تحالف من “الدول المعتدلة” لمواجهة إيران، وتحدثنا عن “التهديد الإيراني”

منذ 43 mins 14 July، 2022
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