لابيد في ختام لقائه مع بايدن: تحدثنا حول السعودية وضرورة تشكيل تحالف من “الدول المعتدلة” لمواجهة إيران، وتحدثنا عن “التهديد الإيراني” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2022 - 14:48
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: أقول للصهيوني والأميركي إن رسالة المسيرات بداية متواضعة لما يمكن أن نذهب إليه
السيد نصرالله: سجّلوا المعادلة الجديدة "كاريش وما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش" ونحن نتابع كل الحقول والآبار والمنصات
السيد نصرالله: إذا أردتم أن تمنعوا هذا البلد من استخراج حقوقه لاستنقاذ نفسه فلن يستطيع أحد أن يستخرج النفط أو أن يبيعه
السيد نصرالله: لدينا قدرات في البر والبحر والجو وكل ما يخدم قضيتنا سنقدم عليه بالحجم والوقت والشكل المناسب
السيد نصرالله: أمامنا شهران لأنّ الاحتلال يتحدث عن استخراج النفط في أيلول وإذا لم نتحرك لترسيم الحدود ستكون الأمور صعبة
السيد نصرالله: لبنان يستطيع أن يعيق استخراج النفط من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذلك منعها عن أوروبا بينما هم مستعجلون
السيد نصرالله: استخراج النفط والغاز يؤمن مليارات الدولارات للدولة اللبنانية دون أي ديون وهذا هو طريق الإنقاذ الوحيد
السيد نصرالله: اليوم يوجد نسخ جديدة من مشروع الشرق الأوسط الجديد وفي هذا السياق تأتي زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة
السيد نصرالله: أميركا تقاتل روسيا بالأوكرانيين حكومة وجيشاً وشعباً وجرّت معها كل الدول الأوروبية
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: المقاومة عنصر قوة للبنان لترسيم الحدود واستخراج الموارد وتحصيل الحقوق
الرئيس الأميركي جو بايدن يواصل زيارته لكيان الاحتلال ويتوجه بعدها مباشرة إلى السعودية
بايدن ورئيس حكومة العدو يوقعان ما يسمى "إعلان القدس" للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وكيان الاحتلال
رئيس حكومة العدو يائير لابيد: زيارة الرئيس بايدن إلى السعودية مهمة جداً بالنسبة لـ"إسرائيل" ولن تكون هناك إيران نووية
موقع اكسيوس نقلاً عن مسؤول صهيوني: بايدن أبلغ لابيد سعي واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي عبر محادثات لن تستمر إلى الأبد
إعلام العدو ينقل عن مسؤولين مطلعين على مجريات زيارة بايدن أن السعودية ستفتح هذا الأسبوع أجواءها للرحلات الإسرائيلية
سانا: استشهاد 4 سوريين بانفجار لغمين من مخلفات الإرهابيين في قريتي الحويز وبيوض بريف حماه
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام صواريخ هيمارس
الخارجية الروسية: بحر البلطيق لن يصبح بحراً داخلياً للناتو بعد انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف
سبوتنيك: الموعد الأول لاجتماع وفود تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول قضية الحبوب في 20 و21 تموز/يوليو الجاري
أفغانستان: مقتل 7 مدنيين في إطلاق نار استهدف سيارتهم في منطقة بغمان غرب العاصمة كابول
رئيس الوزراء المصري: رفع أسعار الوقود هدفه الحفاظ على ثروتنا البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء
معدل التضخم في الولايات المتحدة يسجل 9.1% في حزيران/يونيو الماضي في أعلى مستوى منذ 40 عاماً
المتظاهرون في سريلانكا يخلون مباني المؤسسات العامة التي اقتحموها وبينها القصر الرئاسي ومقر رئيس الوزراء
لابيد في ختام لقائه مع بايدن: تحدثنا حول السعودية وضرورة تشكيل تحالف من “الدول المعتدلة” لمواجهة إيران، وتحدثنا عن “التهديد الإيراني”
منذ 43 mins
14 July، 2022
عين على العدو
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