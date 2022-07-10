السيد رئيسي للأسد: نرفض أي تدخل خارجي في سوريا

و هنأ السيد رئيسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري مساء السبت، “الحكومة والشعب السوريين بقدوم عيد الأضحى، “سائلا الباري تعالى ان يغدق بنعمه وبركاته في هذا العيد السعيد على الشعوب الاسلامية لا سيما الشعبين الايراني والسوري”.

وأشار رئيسي إلى “ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين”، واصفاً زيارة الرئيس السوري لطهران بالـ “ناجحة”، معلناً أنه “تم خلال هذه الزيارة التوصل إلى اتفاقيات جيدة يجب متابعة تنفيذها بجدية”.

كما لفت إلى “استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمحور المقاومة وخاصة سوريا”.

من جانبه، هنأ الرئيس السوري بشار الأسد، في المكالمة الهاتفية، إيران حكومة وشعباً بقدوم عيد الأضحى المبارك، داعياً السيد رئيسي الى نقل خالص التهاني للامام السيد علي الخامنئي.

وقال الاسد إن “أعداءنا يضعفون يوماً بعد يوم وليس عاماً بعد عام امام محور المقاومة”، مضيفا ان “إيران وسوريا في خندق واحد”، آملا أن يحتفل الشعبان السوري والايراني في العيد المقبل “بتحقيق المزيد من النجاحات”.