وكالة تكشف السبب وراء استهداف المسلح لشينزو آبي

ذكرت وكالة أنباء كيودو، نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق، أن المسلح الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي خطط أصلا لمهاجمة زعيم جماعة دينية.

وفي وقت سابق، ذكر موقع قناة “NHK” أن تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما، والذي تم القبض عليه بتهمة قتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، قال إنه باستهداف آبي أراد معارضة وتوجيه رسالة لجماعة معينة يُزعم أن آبي كان ينتمي إليها.

وتعرض شينزو آبي للهجوم صباح أمس الجمعة في مدينة نارا اليابانية أثناء أدائه خطابا لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت في إصابته ووفاته.

وأطلق المهاجم تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما رصاصتين من خلف السياسي الياباني، من مسافة حوالي 10 أمتار، وبعد الطلقة الثانية سقط آبي.

وذكرت المصادر أن آبي أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار، منوهة بأنه كان على وعي عند إصابته، ولكن أثناء عملية نقله، أصبحت حالته حرجة “مع سكتة قلبية ورئوية”.

واعتقلت الشرطة والقوى الأمنية فورا مطلق النار، تيتسويا ياماغامي (41 عاما). ولم يبد أي مقاومة أثناء الاعتقال.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع الذاتي البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن منفذ الهجوم على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي لم يكن راض عن آبي وأراد قتله.

المصدر: وكالات