سلام يا مهدي.. تحفة بصرية جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2022 - 20:46

سلام يا مهدي.. تحفة بصرية جديدة

منذ 29 mins 8 July، 2022
تقارير مصورة - لبنان

تحفة بصرية جديدة رسمها نشيد سلام يا مهدي، وهذه المرة من بعلبك في البقاع.

المصدر: قناة المنار

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