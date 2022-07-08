سلام يا مهدي.. اليوم من بعلبك

يقام عند السادسة من عصر اليوم الجمعة في مدينة بعلبك خاتمة التجمعات المهدوية التي دعت إليها جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) تمهيدا لإعداد النسخة المصورة من نشيد إمام زماني.

وفي هذا الإطار إكتملت التحضيرات اللوجستية والإعلامية في المدينة الرياضية في بعلبك والتي تستعد لاستقبال عشرات الآلاف من حشود المحبين للرسول محمد بن عبد الله(ص)وآل بيته الأطهار(ع).

يذكر ان كشافة المهدي(عج) أقامت خلال الايام الماضية العديد من التجمعات المهدوية في صور وزوطر الشرقية جنوب لبنان، في المعيصرة قضاء كسروان، وأيضا في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

المصدر: قناة المنار