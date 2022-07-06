الرئيس عون: ترسيم الحدود سينتهي قريبا والنتائج إيجابية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن ملف الترسيم مع العدو الإسرائيلي سينتهي قريبا وأن النتائج ستكون إيجابية، وإذا لم تكن الأمور إيجابية لأوقفت بيروت التفاوض. وأشار عون إلى أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أجرى جولة ناجحة للمساعدة في وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان.

وأوضح عون في لقاء مع شبكة “أو تي في” أن المدة قصيرة لنتوصل فيها إلى حل، “واعتقد صرنا على تفاهم مع الأميركيين الذين يقومون بالوساطة” مع الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى وجود أجواء إيجابية في المفاوضات.

وعلى صعيد آخر، أكد عون أن الجولة التي أجراها وزير الطاقة والمياه وليد فياض بشأن الغاز والكهرباء، كانت إيجابية، موضحا في هذا الشأن، “المهمة هي إنهاء المعاملات اللازم مع الأطراف التي تعطينا الغاز، وقد ذهب لمصر والعراق، وتحدث معهم، والحمد لله النتائج إيجابية”.

المصدر: سبوتنيك