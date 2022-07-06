مراسل المنار :الطائرات الحربية الإسرائيلية المعادية تحلق في أجواء شمال فلسطين المحتلة وصولاً إلى أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2022 - 16:20

مراسل المنار :الطائرات الحربية الإسرائيلية المعادية تحلق في أجواء شمال فلسطين المحتلة وصولاً إلى أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان

منذ 49 mins 6 July، 2022
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