الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ قوات بلاده بـ “تحرير” إقليم لوغانسك في أوكرانيا ويأمر بمواصلة الهجوم (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2022 - 14:44

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ قوات بلاده بـ “تحرير” إقليم لوغانسك في أوكرانيا ويأمر بمواصلة الهجوم (بي بي سي)

منذ 31 mins 4 July، 2022
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