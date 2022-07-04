الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ قوات بلاده بـ “تحرير” إقليم لوغانسك في أوكرانيا ويأمر بمواصلة الهجوم (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2022 - 14:44
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ قوات بلاده بـ “تحرير” إقليم لوغانسك في أوكرانيا ويأمر بمواصلة الهجوم (بي بي سي)
منذ 31 mins
4 July، 2022
الرئيس بوتين
العملية الروسية في اوكرانيا
تحرير اقليم لوغانسك
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