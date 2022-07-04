تحقيقات الاحتلال الاسرائيلي تكشف عن “فشل” أثناء اعتراض طائرات حزب الله المسيرة

واجه طيارو سلاح الجو، صعوبة في إسقاط طائرتين من الثلاث طائرات، التي أسقطت يوم السبت، بعدما حلقت باتجاه منصة كاريش، بحسب ما كشف موقع “واللا” الصهيوني.

وتظهر التحقيقات الأولية أن طياري “السرب 109” أسقطوا إحدى الطائرات بواسطة صاروخ، ولكن وجدوا صعوبة في تتبع طائرة ثانية وتركيز الصاروخ عليها، وأطلقوا صاروخا لم يصبها، كما واجهوا صعوبة في تتبع الطائرة الثالثة، لأنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض، لذلك تقرر في مشاورات بين كبار المسؤولين اعتراض الطائرتين بواسطة صواريخ “براك” من سفينة للبحرية، ولغرض إتمام المهمة تم إخلاء المجال الجوي من طائرات سلاح الجو، وأوضح الجيش أن القضية قيد التحقيق.

ولفت المراسل العسكري “لموقع واللا” أمير بوحبوط إن وحدة الرقابة الجوية في الجيش “الإسرائيلي” تمكنت من اكتشاف إقلاع الطائرات المسيرة لحزب الله وعلى إثر ذلك أقلعت طائرتين من طراز “اف 16” من قاعدة “رمات دافيد” لاعتراضها، على حد قوله.

وفي ذات السياق، تحدث المراسل العسكري لموقع “إسرائيل ديفنز” دان إركين صباح اليوم أن حزب الله تمكن من فتح جبهة جديدة أمام “إسرائيل”، ,والتي تتمحور حول منشآت حقول الغاز، كما اعترف بأن “تهديدات حزب الله لم تكن شكلية، وقد باتت تشكل خطرا على حقول الغاز خصوصا بعد التطورات التي أدخلها حزب الله في هذا المجال”.

وتطرق إركين إلى المحاولات التي يقوم بها الجيش “الإسرائيلي” للتعامل مع إمكانية قيام حزب الله إطلاق أسراب من الطائرات المسيرة “SWARMS” مع إمكانية إطلاق طائرات مسيرة انتحارية لا سيما وأن هذه المهمة تتطلب التعاون بين عدة اذرع كسلاح الجو والبحرية والاستخبارات ومنظومات التحكم والرقابة.

وتحدث إركين عن خطر آخر وهو إمكانية امتلاك إيران طائرات مسيرة من نوع “KAMIKAZE DRONES”، والتي تشكل تهديدات حقيقة على المنشآت الاستراتيجية لإسرائيل.

المصدر: موقع المنار + وكالة شهاب