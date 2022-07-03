بوشكيان: لبنان مصمم على استعادة عافيته واستقراره

رأى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أن “أربعة أحداث تجري في لبنان تستحق التوقف عندها، ووضعها في إطار التصميم على استعادة لبنان الاستقرار والتعافي، رغم الوضع الاقتصادي الصعب. وهي: أولا – انتصار أعضاء فريق لبنان في كرة السلة على الاردن في مباراة رياضية شيقة وراقية وممتعة. وتحيي النتيجة مجد كرة السلة اللبنانية والانتصارات التي سجلتها في المنازلات العربية والآسيوية والدولية قبل عشرين سنة. نستذكر رائد الداعمين البريزيدان الراحل انطوان الشويري، الذي بفضله انطلقت ال basket ball اللبنانية نحو النجومية والعالمية”.

وتابع: “ثانيا- السياحة قائمة ومزدهرة هذا الموسم، تنمي الاقتصاد، تجمع العائلات اللبنانية المغتربة والمقيمة، تجذب السياح العرب والأجانب، تؤمن الفائدة من قبل مجموعة رائدة في حب الوطن، وغير حائدة عن هذا الخط. ثالثا- اعتماد السياحة على الصناعة الوطنية في تسويق منتجات ذي جودة ومواصفات وابتكار أصبحت نوعيتها منافسة للسلع الاجنبية وتضاهيها وتفوقها جودة، وأسعارها أقل، فضلا عن اعتماد المطاعم والمطبخ اللبناني على المنتجات الغذائية اللبنانية والنكهات الغنية والمتنوعة وذائعة الصيت”.

وقال: “رابعا- استضافة لبنان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وهم مرحب بهم في الربوع اللبنانية، على أمل أن تكون عودتهم مؤشرا لعودة رعاياهم إلى لبنان الذي يحبهم ويبادلونه الحب”.

وختم بوشكيان: “عند استتباب الأمن والاستقرار وتأمين البيئة الحاضنة للأعمال، يبدع اللبنانيون بمبادرات فردية وابداعية تكاملية وبوتيرة متسارعة لا تتوقف، تعيد لبنان إلى عزه ومكامنته درة الشرقين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام