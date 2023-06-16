الضاحية تحتضن معرض “صناعتي” الأوَّل.. مواجهة وتحدي

افتتحت الجمعية اللبنانية للمعارض والأسواق المعرض الصناعي الأول في لبنان “صناعتي”، في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي يهدف إلى دعم الصناعات المحليّة وتطويرها والترويج لها.

كما يهدف المعرض إلى التشبيك بين الصناعيين والتجار والمستثمرين، وتأمين فرص عمل وأهداف أخرى تصبّ في خدمة القطاع الصناعي اللبناني.

25 فئة صناعية

ويؤكد منظمو المعرض أنهم بصدد تنظيم معارض مشابهة في مختلف المناطق اللبنانية، ما يساهم بخلق تفاعل أقوى في القطاع الصناعي من ناحية التجار والمستهلكين والموردين والمستثمرين.

ويشمل المعرض نحو 25 فئة صناعية، وهو مفتوح لجميع الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغرى، ومن أبرز الصناعات الموجودة، الصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية، وصناعات الأخشاب، الأدوية، العطورات، صناعات الأنسجة والملبوسات، صناعات التكنولوجيا والابتكارات والبرمجيات، والطاقة والطاقة البديلة والخدمات الصناعية التي تدخل كمواد أولية في التصنيع.

المعرض الذي تستضيفه الضاحية الجنوبية لبيروت اتاح الفرصة لأكثر من مئة صانع لبناني ان يعرض منتوجات متنوعة من معدات لمطاعم ومفروشات وانسجة وملبوسات ومأكولات وصناعات غذائية وصولا الى صناعات كيميائية وتكنولوجيا وبرمجيات.

برعاية وزير الصناعة

المعرض الذي رعى افتتاحه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، هو الأول من نوعه على المستوى المحلي، وشكّل نقطة التقاء للصناعات اللبنانية الهادفة لتوسعة سوقها وانتشارها، كما فتح الباب أمام المستثمرين ليتعرفوا على الإمكانات الهائلة في السوق المحلي، ما يعطي دافعًا للصناعيين بتطوير انتاجهم، وللشركات والمتمولين للاستثمار في هذا القطاع الذي يشكل عمادًا للاقتصاد اللبناني.

ويستمر معرض الصناعي الاول للعام باستقبال الزوار على مدار اربعة ايام من تاريخ افتتاحه لغاية الاحد الثامن عشر من الجاري من الثانية بعد الظهر حتى العاشرة ليلا في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في ضاحية بيروت الجنوبية.

المصدر: موقع المنار