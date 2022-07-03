الطقس في لبنان غدا الاثنين قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة وضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي المناطق الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: ايوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية والجبلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا.

الاثنين: قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي المناطق الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا.

الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 33 .

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام