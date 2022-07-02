فلسطين المحتلة: الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار باتجاه شاب ويلاحقه بين عين أيوب وخربثا بني حارث شمال غرب رام الله (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2022 - 18:46
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حزب الله يحيي الذكرى الـ40 لتأسيسه باحتفال في بلدة جنتا البقاعية بحضور شخصيات رسمية وحزبية وحشد من المحبين
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الرئيس عون: اللبنانيون يستبشرون خيراً من عودة العرب والحكومة ملتزمة اتخاذ إجراءات تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون
رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل وزراء الخارجية العرب بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الرئيس بري أمام زواره: لبنان لن ينسى أشقاءه العرب ولن ينسى الطائف ولا الدوحة ولا الكويت في يوم من الأيام
الرئيس بري: لبنان ليس بلداً مفلسا إنما هو في حالة توقف عن الدفع وهو يمتلك كل مقومات النهوض إذا ما توافرت النوايا الصادقة
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: لن نقبل بإنشاء مخيمات على الحدود مع سوريا تحظى باهتمام دولي
الوزير بو حبيب: نقاشات الوزراء العرب كانت بناءة وتطرقنا لموضوع دعم الدولة ومؤسساتها وأوضاع لبنان واللبنانيين الصعبة
الأمين العام لجامعة الدول العربية: ندعم البحث عن تسويات ونساند لبنان في أوضاعه ومناقشاته مع صندوق النقد الدولي
وزير الخارجية الجزائري: سوريا عضو مؤسس في الجامعة العربية ونأمل عودتها لشغل مقعدها
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى: بث الوعي لما يحوكه العدو يمثل همنا الأكبر ومحور الدور الأهم
مصدر عسكري لوكالة سانا: العدو الصهيوني استهدف عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس
حركة حماس: مهاجمة الاحتلال الصهيوني للأراضي السورية سلوك إجرامي وامتداد لعدوانه الذي لا يتوقف على شعبنا وأمتنا
وزير الخارجية الإيراني خلال زيارة إلى سوريا: هناك مستجدات إقليمية وإيران تسعى إلى لعب دور بناء في المنطقة
حسين أمير عبداللهيان: جزء من زيارتي إلى سوريا يأتي في إطار تعزيز الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي
مكتب إعلام الأسرى: استشهاد الأسيرة سعدية مطر (68 عاما) في معتقل الدامون الصهيوني
حركة الجهاد الإسلامي: استشهاد الأسيرة سعدية مطر إرهاب جديد يضاف إلى سجل الإرهاب الصهيوني المثقل بدماء أبناء شعبنا
حركة الجهاد الإسلامي: نؤكد على ضرورة فتح ملف الأسرى والأسيرات المرضى في سجون العدو وفضح جرائم الإهمال الطبي
الخارجية الفلسطينية: نطالب بلجنة تحقيق دولية في ظروف استشهاد الأسيرة سعدية مطر
الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال: نعلن الحداد بإغلاق الأقسام اليوم وإرجاع وجبات الطعام حداداً على روح الشهيدة مطر
دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير الفلسطينية: لأخذ مجلس الأمن الدولي موقفاً تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى
إعلام العدو: "إسرائيل" ستنشر قريباً منظومات دفاع جوي في الإمارات كجزء من شبكة دفاع إقليمي في مواجهة إيران
بيان اجتماع العلماء في كابل: نطالب المجتمع الدولي والعالم الإسلامي بالاعتراف بالحكومة الجديدة ورفع العقوبات عن أفغانستان
البيان الختامي لاجتماع العلماء في كابل: تنظيم الدولة فئة باغية تجب محاربتها
وكالات روسية: القوات الموالية لروسيا موجودة الآن تقريبا في قلب مدينة ليسيتشانسك بعد السيطرة على جميع المرتفعات المحيطة
سلطات بافلوغراد الأوكرانية: القوات الروسية تشن هجوماً عنيفاً على المدينة ونطالب السكان بدخول الملاجئ
فلسطين المحتلة: الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار باتجاه شاب ويلاحقه بين عين أيوب وخربثا بني حارث شمال غرب رام الله (فلسطين اليوم)
منذ 1 ساعة
2 July، 2022
الاحتلال الاسرائيلي
المواجهات مع العدو الاسرائيلي
رام الله
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