النخالة يعزي عائلة مرعي باستشهاد ابنهم محمد

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، عائلة الشهيد المجاهد محمد مرعي، معزياً ومباركاً باستشهاده، وهو أحد أبطال كتيبة جنين، ارتقى أثناء تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لحي مراح في مدينة جنين.

وقال الأمين العام في اتصال هاتفي بالسيد ماهر مرعي، إن دم الشهيد محمد محل فخر واعتزاز لشعب فلسطين ولحركة الجهاد الإسلامي، معزيا ومباركا للعائلة بهذا الاستشهاد الفذ على طريق المواجهة والنصر الحتمي نحو القدس.

وأشاد القائد النخالة، بصبر العائلة ومعنوياتها العالية التي شكلت حاضنة جهادية للشهيد محمد، معتبراً أن هؤلاء الشهداء الأبطال خريجي نموذجا مشرفا لشعبنا، ومؤكداً أن دماءهم ستشعل قناديل الفجر لشعبنا.

من جانبه، شكر والد الشهيد محمد مرعي، القائد النخالة وقوفه إلى جانب عوائل الشهداء والأسرى.

المصدر: فلسطين اليوم