أرسلان زار عائلتي الشهيدين سلمان وأبي فرّاج في الذكرى الثالثة لاستشهادهما

بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القياديين في الحزب الديمقراطي اللبناني الشهيدين رامي سلمان وسامر أبي فراج، زار رئيس الحزب طلال أرسلان عائلتيهما في بلدة بعلشميه، يرافقه وفد ضم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الوزيرين السابقين رمزي المشرفية وصالح الغريب، نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، أعضاء المجلس السياسي في الحزب مدير الداخلية لواء جابر، البروفيسور وسام شروف، د.نزار زاكي، رئيس اللجنة الإنتخابية حسين عبد الخالق، مسؤول العلاقات الخارجية محمد المهتار، رئيس دائرة الغرب وليد العياش، مدير مكتب أرسلان أكرم المشرفية، مفتش عام الحزب محمد ذياب، رئيس منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني د. مسعود الصايغ، مدير الإعلام جاد حيدر، رؤساء دوائر المتن فرزان ضو، الشويفات رشاد أبو فراج، عاليه رامي دليقان، حاصبيا مرجعيون بسام كزيلا، الشوف فادي أبو فخر وراشيا والبقاع الغربي وسيم ناجي، بالإضافة إلى فاروق الأعور والدكتور سهيل الأعور وأعضاء هيئات الدوائر ورؤساء الوحدات الحزبية.

وإنتقل أرسلان والوفد المرافق إلى ساحة بعلشميه حيث وضع أكاليل من الزهر وتلا الفاتحة على روح الشهيدين، بحضور وفد حزبي من مختلف الدوائر الحزبية.

وكان أرسلان قد قدّم واجب التعزية بالمرحومة هند سليم الدنف شقيقة رئيس بلدية بعلشمية أدهم الدنف في البلدة.





المصدر: موقع المنار