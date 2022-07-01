“غازبروم” الروسية تكشف عن تراجع صادرات الغاز إلى أوروبا وارتفاعها إلى الصين

كشفت شركة الغاز الروسية “غازبروم” عن انخفاض صادرات الغاز إلى الدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ومن بينها أوروبا، في النصف الأول من العام بنسبة 31% إلى 68.9 مليار متر مكعب.

وفي تقرير نشرته الشركة الروسية في قناتها بتطبيق “تلغرام” الجمعة، أظهرت البيانات أن صادرات الشركة إلى الصين زادت بنسبة 63.4% وذلك في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عبر خط الأنابيب “قوة سيبيريا” .

وفيما يتعلق بإنتاج الغاز، قالت الشركة الروسية، إن إنتاجها من الوقود الأزرق انخفض بنسبة 8.6% إلى 238.4 مليار متر مكعب في النصف الأول من هذا العام. وأشارت إلى أن استهلاك العالم من الغاز انخفض بمقدار 24 مليار متر مكعب في النصف الأول من العام 2009.

المصدر: روسيا اليوم