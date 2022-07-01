فون دير لاين: سنرافق أوكرانيا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه يجب على أوكرانيا، لكي تنضم للاتحاد الأوروبي، تنفيذ العديد من الإصلاحات، وعليها أن تقطع طريقا طويلا.

ونوهت فون دير لاين، في حديثها أمام نواب البرلمان الأوكراني، بأن الاتحاد الأوروبي سيرافق أوكرانيا في هذا الطريق “مهما تطلب الأمر”.

وأضافت “أنتم تعلمون أفضل من الآخرين، العمل الذي ينتظرنا.. لا يزال أمامكم طريق طويل، لكن أوروبا ستكون بجانبكم طالما أن الأمر يتطلب.. حتى اللحظة التي ستعبرون فيها عتبة الباب المؤدي إلى منطقتنا الأوروبية وإلى الاتحاد الأوروبي”.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قد قال في قمة بروكسل يوم 24 حزيران/يونيو، إن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وافقوا على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد. ولبدء مفاوضات الانضمام، يجب على الدولتين تلبية عدد من الشروط، بما في ذلك الإصلاحات.

المصدر: وكالات