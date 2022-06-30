بينيت يعلن عدم ترشحه للانتخابات المقبلة وإعلام العدو يقول إنه اعتزل الحياة السياسية

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عدم الترشح للانتخابات المقبلة قبل وقت قصير من حل الكنيست، الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام استحقاقات جديدة في الخريف، حسب ما أعلن الناطق باسمه مساء الأربعاء.

وكشف رئيس الوزراء المنتهية ولايته لنواب حزبه يمينا عن “نيته عدم الترشح في الانتخابات المقبلة” كما أوضح الناطق باسمه للصحافة في رسالة قصيرة بالعبرية، قبل ساعات قليلة من حل الكنيست.

ومن المتوقع حل الكنيست الإسرائيلي لتنتهي بذلك ولاية بينيت التي استمرت لعام كامل على أن تنظم انتخابات جديدة هي الخامسة في أقل من 4 سنوات، سيسعى خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو للعودة إلى الحكم.

وأنهى ائتلاف بينيت الذي شكل في يونيو/حزيران 2021 والذي كان متباينا إيديولوجيا من اليمين والوسط، فترة طويلة من الجمود السياسي في الدولة الصهيونية وحقبة نتانياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء طيلة 12 عاما.

لكن التحالف فقد أغلبيته بعد عام واحد وأعلن بينيت الأسبوع الماضي عزمه على حل البرلمان للدعوة إلى انتخابات جديدة.

وبحل البرلمان وفض ائتلاف بينيت سينصب وزير الخارجية يائير لابيد رئيسا للوزراء لفترة انتقالية قبل الانتخابات المتوقع إجراؤها أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشارت استطلاعات رأي توقعت بأن بينيت لن يتجاوز حزبه العتبة الانتخابية ويفتح هذا الباب أمام منافسة على زعامة الحزب الذي لم يحصد في الانتخابات الأخيرة سوى سبعة مقاعد من اصل مئة وعشرين.

المصدر: وكالات