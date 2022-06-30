الإطار التنسيقي: نواجه تحديات كبيرة بشأن تشكيل الحكومة

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، أن الشارع العراقي يترقب تشكيل حكومة قوية، فيما أشار إلى انفتاحه على اختيار رئيس الوزراء من المستقلين.

وقالت النائب عن كتلة المنتج الوطني المنضوية في تحالف الاطار التنسيقي ابتسام الهلالي، إن “اجتماعات الاطار التنسيقي مستمرة ومنفتحة على جميع الكتل”، مبينة أن “هناك اجتماعا مع تحالف السيادة وتحالف عزم والمستقلين من اجل تشكيل الحكومة”.

وأشارت الهلالي إلى أن “تحديات كبيرة تواجه الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة خصوصا بعد استقالة الكتلة الصدرية”، مؤكدة أن “الاطار تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة وأخذ على عاتقه التفاوض مع جميع الكتل لتشكيل حكومة قوية قادرة على ايصال العراق الى بر الامان”.

وتابعت الهلالي، أن “الشارع العراقي يترقب من الاطار تشكيل حكومة قوية وهناك انفتاح على المستقلين ليكون مرشح رئاسة الوزراء شخصية مستقلة كفوءة قادرة على ادارة العراق واخراجه من الازمات التي يمر بها”.

المصدر: وكالة الانباء العراقية