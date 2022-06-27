المتحدث باسم كتائب القسام أبوعبيدة: طرأ تدهورٍ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام وسننشر خلال الساعات القادمة ما يؤكد ذلك (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2022 - 20:26
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الرئيس ميقاتي يستهل الاستشارات بلقاء رئيس المجلس نبيه بري ونائبه إلياس بو صعب
بوصعب: جميع الأطراف تعمل على تسريع تشكيل الحكومة من أجل الاهتمام بالملفات الأساسية
كتلة الوفاء للمقاومة بعد لقاء ميقاتي: الحكومة تمثل المعبر الإلزامي والفرصة المتاحة لملاقاة أي حلّ للأزمة
كتلة الوفاء للمقاومة: الأزمة محلية وخارجية ومتداخلة ومعالجتها تستلزم مشاركة الجميع ومدّ أيديهم للنهوض بحلول قريبة
كتلة التنمية والتحرير بعد لقاء ميقاتي: ضرورة تشكيل حكومة سريعاً والاستفادة من الوقت الفاصل عن الاستحقاق الرئاسي
التكتل الوطني المستقل: يهمنا من الحكومة أن تخفف ضغط الانهيار عن الناس وأن تكمل الخطط الاقتصادية
اللقاء الديمقراطي: قررنا عدم المشاركة في الحكومة لكن سنساعد في التأليف
النواب الجدد بعد لقاء ميقاتي: نحن لسنا كتلة واحدة وطالبنا بحكومة مصغرة مع صلاحيات استثنائية
كتلة الكتائب: كل من يعرقل مسار الدولة عليه أن يتحمل المسؤولية ولن نشارك في حكومة المحاصصة
كتلة شمال المواجهة: الاستمرار بحكومات الوحدة الوطنية ما هو الا استمرار للشلل ونريد مقاربة تغيير جذرية
كتلة المشاريع: نطلب الإسراع في التشكيل ومهمة الحكومة المنتظرة هي ترسيم الحدود ليتمكن لبنان من التنقيب عن النفط والغاز
وزير الأشغال العامة والنقل يصدر تعميماً بإزالة لوحات الاعلانات الموضوعة على الأملاك العامة وإعادة تنظيم تراخيصها
كهرباء لبنان: وضع معمل الزهراني قسرياً خارج الخدمة لخمسة أيام وانخفاض في الإنتاج الحراري
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بعد لقائه الرئيس بري: استعرضنا التطورات الفلسطينية وخاصة ما يجري في القدس والأقصى
هنية من عين التينة: أكدنا تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق بوجه الاعتداءات الإسرائيلية وحق لبنان في استثمار ثرواته البحرية
مقتل شخص جراء اطلاق مجهولين النار عليه في محلة ابي سمراء بطرابلس
أوساط صهيونية: لقاء رئيسي الأركان الصهيوني والسعودي خطوة مهمة جداً على طريق استكمال اتفاقية ابراهام للتطبيع
المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة: تدهور صحة أحد أسرى العدو لدينا وسننشر خلال الساعات القادمة ما يؤكد ذلك
المتحدث باسم حركة حماس: الاحتلال الصهيوني يصعّد وتيرة الاعتداء والتهويد في محيط المسجد الأقصى
رئيس الأركان الإيراني: كيان العدو يحتل مركز الصدارة في زعزعة أمن المنطقة وهو يحاول إقامة علاقات مع دولها لتحقيق أهدافه
وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو: العقوبات المفروضة على إيران غير عادلة ولا نقبل فرض عقوبات عليها
الكرملين: لا أساس للحديث عن تخلف روسيا عن سداد ديونها
وزارة التنمية الاقتصادية الروسية: ارتفاع التبادل التجاري لروسيا مع دول مجموعة "بريكس" بنسبة 40% عام 2021
الدفاع الروسية: القضاء على مرتزقة جورجيين مسؤولين عن تعذيب وقتل جنود روس في شهر آذار الماضي
مجموعة السبع: سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا والوقوف بجانبها طالما لزم الامر
مجموعة السبع: ندعو روسيا بشكل عاجل إلى السماح بمرور شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود
مستشار الأمن القومي الأميركي: نعتزم تقديم حزمة تتضمن قدرات دفاع جوي متقدمة متوسطة وبعيدة المدى للأوكرانيين
البيت الأبيض: بايدن يخطط لزيادة سعر الرسوم الجمركية على 570 مجموعة من السلع الروسية تبلغ قيمتها نحو 2.3 مليار دولار
الأردن: 10 وفيات و251 إصابة جراء تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة
مصر: حادث تصادم في القاهرة الجديدة بين حافلة وسيارة نقل أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة 5 أخرين
الجزائر: مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين جراء حريق غابة في ولاية سطيف شمالي شرق البلاد
هولندا: زوبعة تؤدي لمقتل شخص على الأقل وإصابة 10 آخرين في مدينة زيريكزي الساحلية جنوبي غرب البلاد
الكاميرون: مقتل أكثر من 30 قرويا بينهم نساء وأطفال في هجوم شنته مجموعة عرقية في غرب البلاد
المتحدث باسم كتائب القسام أبوعبيدة: طرأ تدهورٍ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام وسننشر خلال الساعات القادمة ما يؤكد ذلك (قناة الاقصى)
منذ 48 mins
27 June، 2022
ابو عبيدة
اسرى العدو
فلسطين
كتائب القسام
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كتائب القسام: تدهور صحة أحد أسرى العدو الصهيوني لدينا والساعات القادمة سننشر ما يؤكد ذلك
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