المتحدث باسم كتائب القسام أبوعبيدة: طرأ تدهورٍ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام وسننشر خلال الساعات القادمة ما يؤكد ذلك (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2022 - 20:26

المتحدث باسم كتائب القسام أبوعبيدة: طرأ تدهورٍ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام وسننشر خلال الساعات القادمة ما يؤكد ذلك (قناة الاقصى)

منذ 48 mins 27 June، 2022
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