ميقاتي استقبل كتلة “الاعتدال الوطني”، في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2022 - 17:22

ميقاتي استقبل كتلة “الاعتدال الوطني”، في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة

منذ 35 mins 27 June، 2022
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