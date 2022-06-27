مراسل المنار : أهالي ضهر المغر والقبة يقطعون العديد من طرقات طرابلس احتجاجاً على ما اسموه الإهمال الحكومي اتجاه كارثة المبنى المنهار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2022 - 13:50

مراسل المنار : أهالي ضهر المغر والقبة يقطعون العديد من طرقات طرابلس احتجاجاً على ما اسموه الإهمال الحكومي اتجاه كارثة المبنى المنهار

منذ 58 mins 27 June، 2022
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