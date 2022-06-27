مراسل المنار : أهالي ضهر المغر والقبة يقطعون العديد من طرقات طرابلس احتجاجاً على ما اسموه الإهمال الحكومي اتجاه كارثة المبنى المنهار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2022 - 13:50
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رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يجري اليوم وغداً استشارات مع الكتل النيابية والنواب للاستماع للمقاربات حول تشكيل الحكومة
الرئيس ميقاتي يستهل الاستشارات بلقاء رئيس المجلس نبيه بري ونائبه إلياس بو صعب
أمين سر نقابة الأفران يدعو المدعي العام المالي لتكليف قيادة الجيش مهمة التدقيق والإشراف على عمل المطاحن وتوزيع الطحين
الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارات العامة تعلن تمديد إضرابها المفتوح
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بعد لقائه الرئيس بري: استعرضنا التطورات الفلسطينية وخاصة ما يجري في القدس والأقصى
هنية من عين التينة: أكدنا تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق بوجه الاعتداءات الإسرائيلية وحق لبنان في استثمار ثرواته البحرية
موظفو مديرية الصرفيات بوزارة المالية: سنعود للعمل لإنجاز رواتب شهر تموز والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان
وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي: نرحب بإعادة فتح سفارتي إيران والسعودية في الرياض وطهران
الخارجية الإيرانية: المحادثات النووية المقبلة التي ستتم في إحدى دول الخليج ستتناول النقاط العالقة في مسألة رفع العقوبات
المتحدث باسم حركة حماس: الاحتلال الصهيوني يصعّد وتيرة الاعتداء والتهويد في محيط المسجد الأقصى
الصحة الفلسطينية: فلسطين تدخل الموجة السادسة من كورونا وتسجل ألف إصابة في الضفة الغربية وحدها خلال يوم واحد
الخارجية التركية: وزير الخارجية الإيراني يزور أنقرة لإجراء محادثات حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: أي تحالفات عسكرية في المنطقة ستقود الى مزيد من الحروب
الكرملين: لا أساس للحديث عن تخلف روسيا عن سداد ديونها
الاتحاد الأوروبي: إمدادات الغاز الروسي انخفضت الى النصف مقارنة بالعام الماضي
البيت الأبيض: بايدن يخطط لزيادة سعر الرسوم الجمركية على 570 مجموعة من السلع الروسية تبلغ قيمتها نحو 2.3 مليار دولار
كندا تعلن إرسال سفينتين لتعزيز جاهزية حلف "الناتو" في منطقة البلطيق
مراسل المنار : أهالي ضهر المغر والقبة يقطعون العديد من طرقات طرابلس احتجاجاً على ما اسموه الإهمال الحكومي اتجاه كارثة المبنى المنهار
منذ 58 mins
27 June، 2022
ضهر المغر والقبة
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