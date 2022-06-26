مقتل جنديين باكستانيين وستة مسلحين خلال مواجهات في مقاطعة وزيرستان الحدودية مع أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2022 - 23:48

مقتل جنديين باكستانيين وستة مسلحين خلال مواجهات في مقاطعة وزيرستان الحدودية مع أفغانستان

منذ 1 ساعة 26 June، 2022
أخبار موقع المنار
أخبار دولية - باكستان

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