الهيئة العليا للاغاثة: ميقاتي أعطى التعليمات لهيئة الاغاثة لتأمين جميع احتياجات أهالي المبنى المنهار في طرابس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2022 - 23:46

الهيئة العليا للاغاثة: ميقاتي أعطى التعليمات لهيئة الاغاثة لتأمين جميع احتياجات أهالي المبنى المنهار في طرابس

منذ 3 ساعة 26 June، 2022
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