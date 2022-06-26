الدفاع الجوي الايراني يزيح الستار عن صواريخ بمدى 300 كم

اعلن نائب قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني العميد علي رضا الهامي أن هذه القوة ستزيح الستار في القريب العاجل عن صواريخ يصل مداها الى 300 كيلومتر مؤكدا ضرورة بلوغ القوات المسلحة مرحلة الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات الاستراتيجية ورفع القدرة الصاروخية للجيش والحرس الثوري باعتباره من عوامل زيادة قوة الردع لدى هذه القوات.

وشدد العميد الهامي الذي كان يتحدث صباح اليوم الاحد في جمع من منتسبي القوات المسلحة في الجيش وقوات حرس الثورة الاسلامية وقوات الشرطة على ان السبيل الوحيد للخروج من جميع مراحل الحظر والتهديد واجتياز هذه المراحل هو التحلي بالقوة في جميع القضايا وخاصة العسكرية.

وأكد المسؤول العسكري ان كل القادة والمسؤولين والمدراء في مختلف المجالات قلوبهم موحدة لتقديم الخدمة للشعب الايراني وتحقيق اهداف النظام الاسلامي معتبرا ذلك شوكة في عيون الاعداء وعاملا في تقدم وتطور ايران العزيزة.

ودعا الهامي الى عدم التبعية لأي بلد في القضايا الاستراتيجية قائلا: ان زيادة القدرة الصاروخية في الجيش والحرس الثوري تعتبر من عناصر قوة الردع والحفاظ على المصالح الوطنية التي يجب ان تزداد يوما بعد اخر واكثر من اي وقت مضى.

وتابع قائلا اننا اليوم لانقلق من رصد وتحديد ومطاردة كل الطائرات والمسيرات والمقاتلات في حدودنا الجوية وخاصة في منطقة الخليج الفارسي حيث قام ابناء الشعب الايراني في سلاح الجو بالجيش الايراني بانتاج رادار من صنع محلي يصل مداه 3000 كيلومتر فيما تشرف مسيراتنا بارتفاع اكثر من 47 الف قدم على حدودنا وسنتصدى لكل من تسول له نفسه ارتكاب اي خطأ بكل قوة ونرد له الصاع صاعين.

المصدر: وكالة فارس