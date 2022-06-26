وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ظهر اليوم الاحد إلى طهران (وكالة ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2022 - 17:24
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وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ظهر اليوم الاحد إلى طهران (وكالة ارنا)
منذ 4 ساعة
26 June، 2022
العراق
ايران
مصطفى الكاظمي
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