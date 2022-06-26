السيد رئيسي في اتصال هاتفي مع المشاط: مستعدون لارسال مساعدات انسانية إلى اليمن

أكد رئيس الجمهورية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية، لإرسال مساعدات انسانية ولاسيما لقاحات مضادة لفيروس كورونا الى اليمن. جاء ذلك خلال المباحثات الهاتفية التي جرت اليوم السبت بين آية الله رئيسي ورئيس المجلس السياسي الاعلى اليمني مهدي المشاط.

وأشاد رئيس الجمهورية بصمود ومقاومة الشعب اليمني الباسل، مصرحا ان ايران تؤكد على احترام سلامة الاراضي والسيادة الوطنية في اليمن، كما ترحب بوقف اطلاق النار الذي يسهم في احلال كامل السلام ورفع حقيقي للحصار الاقتصادي الظالم عن شعب هذا البلد.

من جانبه اثنى المشاط على مواقف ايران الداعمة خلال حضورها في المنظمات الدولية عن الشعب اليمني المظلوم وايصال ندائه الى العالم. ودعا رئيس المجلس السياسي الاعلى اليمني في هذا الاتصال الى المزيد من التعاون بين طهران وصنعاء.

المصدر: وكالة تسنيم