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June 25 2022 - 16:54

بالصور.. ضحايا وأضرار مادية جراء عاصفة مطرية قوية تضرب سوريا

منذ 2 ساعة 25 June، 2022
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سورية - عربي وإقليمي

شهدت معظم المحافظات السورية عاصفة مطرية قوية أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار مادية كبيرة.

وشهدت كل من الغاب والسقيلبية ومصياف غرب حماة، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

وأفادت مصادر محلية بوفاة شخص إثر إصابته بصاعقة رعدية أثناء عمله بأرضه في قرية قرين بريف مدينة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا.

كما شهدت المنطقة الساحلية أضرارا كبيرة جراء العاصفة الرعدية القوية التي ضربت المنطقة.

وقالت المديرية العامة للموانىء إنه جراء العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية سجلت الحوادث التالية في اللاذقية:
– غرق زورق بحري وتم إنقاذ كل من على متنه 6 بحارة.
– وفاة صياد وغرق مركبه جراء العاصفة البحرية وذلك عند موقع رأس ابن هانئ، ونجاة اثنين كانا برفقته.
– أضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل والبسيط.

وأفادت المديرية بجنوح عدد من الزوارق البحرية المركونة في جبلة بانياس طرطوس والأضرار اقتصرت على الماديات، بينما تم إنقاذ 6 بحارة بعد غرق زورقهم على شاطئ اللاذقية.

وذكر رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل أن العاصفة أدت إلى اقتلاع وتساقط بعض الأشجار ووقوع لوحات إعلانية في الطرقات وعدد من الأعمدة الكهربائية وانقطاع في كابلات الشبكة الكهربائية.

وفي محافظة حمص، تم تسجيل هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية، دون وقوع أية أضرار مادية أو حوادث.

وأشار مصدر مسؤول في حمص إلى أن غزارة الأمطار تسببت باختناق مائي قرب تقاطع مشفى جمعية النهضة على شارع الأهرام وتمت معالجة هذا الاختناق فورا من قبل عناصر المدينة.

كما شهدت محافظة دمشق وريفها عاصفة رعدية وهطول أمطار قوية، دون حوادث تذكر.

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المصدر: وكالات

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