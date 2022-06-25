هنية: ما يحصل على صعيد المنطقة خطير جدًا أكبر من التطبيع لأن الكيان يُدمج في المنطقة عبر تحالفات عسكرية لمواجهة إيران وحزب الله و”حماس” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2022 - 11:40
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هنية: ما يحصل على صعيد المنطقة خطير جدًا أكبر من التطبيع لأن الكيان يُدمج في المنطقة عبر تحالفات عسكرية لمواجهة إيران وحزب الله و”حماس”
منذ 10 mins
25 June، 2022
هنية
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