المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية

أعلنت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن “النتائج أظهرت أن الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة قتلت برصاصة أطلقت من ناحية القوات الإسرائيلية”، بحسب ما نقلته وكالة أ ف ب.

وقالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان رافينا شمدساني، في مؤتمر صحافي في جنيف الجمعة، إن “جميع المعلومات التي جمعناها، بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني، تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي السمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية”.

المصدر: روسيا اليوم