وزير الاقتصاد أحال الى النيابة العامة المالية إخبارا موثقا بالأرقام والأدلة

أحالَ وزيرُ الاقتصادِ والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على النيابةِ العامة المالية إخباراً موثقاً بالأرقامِ والأدلة يظهرُ جشعَ محتكري لقمةِ العيش طالباً التحركَ السريعَ لمحاسبتِهم حتى يكونوا عبرةً لكلِّ من يتجرأُ على الاستثمارِ في وجع اللبنانيين.

وفي بيانٍ له، قال سلام إنّ هذا القرارَ أتى بعدَ تجاوزاتِ بعضِ أصحابِ الافران وقيامِهم ببيعِ الطحينِ المدعومِ المخصصِ للخبزِ العربي في السوقِ السوداء بأثمانٍ مضاعفةٍ إضافةً إلى إدخالِ محسّناتٍ عليهِ لاستعمالِه في صناعةِ الحلوياتِ والكعكِ والخبز الافرنجي بما يدرُّ عليهم أرباحاً مضاعفة، مسجّلينَ بذلك هدراً للمالِ العام.

المصدر: قناة المنار